Cade aprova compra da Kopenhagen pela Nestlé

(Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da empresa brasileira Grupo CRM, dona da Kopenhagen, pela Nestlé, conforme despacho publicado nesta sexta-feira.

Em nota, a Nestlé disse que aguarda “confiante” o encerramento do processo, que se torna definitivo após 15 dias de sua aprovação.

“O documento produzido pelo órgão regulador corrobora a expectativa da empresa de que a análise seria pautada pelo rigor técnico e sinaliza que a operação reúne as condições adequadas para ser aprovada sem restrições”, acrescentou.

O Grupo CRM opera mais de 1.000 lojas de chocolate no Brasil sob as marcas Kopenhagen e Brasil Cacau.

