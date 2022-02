Cade autoriza compra da Som Livre pela Sony Music

Apoie o 247

Conjur - Na sessão de julgamento desta quarta-feira (23/2), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a aquisição da Som Livre, que atualmente pertence ao Grupo Globo, pela Sony Music. Pelo negócio, a empresa da família Marinho poderá receber integralmente a quantia negociada na operação, de US$ 255 milhões.

A compradora, que faz parte da multinacional japonesa Sony, é uma empresa brasileira que atua no mercado musical, e conta com uma série de artistas nacionais e internacionais. A Som Livre, por sua vez, também atua nesse setor com gravação, edição e produção de eventos, além de operar, por meio da empresa Fluve, como uma plataforma de distribuição para artistas e selos independentes.

A operação envolve a aquisição integral de ativos e direitos relacionados às atividades de música gravada, edição musical e eventos musicais ao vivo que compõem os negócios da Som Livre.

Ao analisar o caso, o conselheiro relator Luiz Henrique Braido considerou que a operação revelou baixa concentração de mercado e baixas barreiras à entrada. Além disso, segundo ele, como a evolução tecnológica parece indicar, os custos de ingresso no segmento tendem a se reduzir cada vez mais.

