Cade pede investigação contra institutos de pesquisa por supostos erros no primeiro turno

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pretende investigar institutos de pesquisas de intenções de voto por causa de erros em resultados do primeiro turno da eleição presidencial.

O Cade citou o Datafolha, o Ipec e o Ipespe. Em documento, o órgão apontou a possibilidade de conduta coordenada e infração à ordem econômica e à lei de concorrência.

Antes do primeiro turno, que foi no dia 2 de outubro, os três institutos vinham mostrando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais de 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL) com menos de 40%.

O petista conseguiu 48% dos votos válidos (57,2 milhões), contra 43% (51 milhões) do ocupante do Planalto. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

ATENÇÃO na @CNNBrasil Cade pede abertura de investigação contra institutos de pesquisa por supostos erros no 1 turno. Aponta possibilidade de conduta coordenada e infração a ordem econômica e à lei de concorrência. Cita explicitamente Ipec, Ipespe e Datafolha.

