Caged: Brasil perdeu 190 mil empregos em 2020

Ao contrário do saldo positivo de 76 mil empregados no ano, como divulgou o governo Jair Bolsonaro, a revisão do Novo Caged mostrou que houve a destruição de 190 mil vagas edit

247 - Levantamento do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) revisou os números de 2020.

Ao contrário do saldo positivo de 76 mil empregados no ano - como divulgou o governo Jair Bolsonaro -, a revisão mostrou que houve a destruição de 190 mil vagas, conforme apontou o perfil do economista Daniel Duque no Twitter.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, nesta terça-feira, 30, foram gerados 253.083 empregos com carteira assinada em outubro, levando a um saldo de 2,6 milhões de novas vagas nos dez primeiros meses deste ano, quando a economia brasileira volta a se recuperar da pandemia da Covid-19.

No mês passado, o setor de serviços gerou 144,6 mil postos de trabalho. No comércio, foram criadas 70,3 mil vagas. Em terceiro lugar, o setor da industria teve saldo de 26,6 mil novos empregos.

Os estados de São Paulo (76,9 mil), Minas Gerais (21,3 mil) e Rio de Janeiro (19,7 mil) foram as unidades da federação que mais geraram postos de trabalho.

Com informações da Agência Brasil.

