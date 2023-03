Caged: país cria 83,2 mil empregos formais em janeiro e salário de admissão cresce

Apoie o 247

247 - O Brasil criou 83,2 mil empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, informou nesta sexta-feira (9) o Ministério do Trabalho e Previdência, com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado é 0,2% melhor do que o registrado no mês anterior.

A região Sul Sul liderou novas vagas de emprego criadas:

Sul (+32.169 postos, +0,41% em relação ao mês anterior);

Centro-Oeste (+27.352 postos, +0,74%);

Sudeste (+18.778 postos, 0,09%);

Nordeste (-133 postos, 0%);

Norte (-482 postos, -0,02%).

O valor do salário médio de admissão cresceu 4,62%. No mês, os novos contratados receberam, em média, R$ 2.012,78. O aumento é reflexo do novo salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.302.

Vale lembrar que os dados do Caged se referem apenas às vagas com carteira assinada. O levantamento não capta os dados do trabalho informal.

Os dados do Caged também mostram que quatro dos cinco setores da economia registraram alta:

Serviços (+40.686 postos);

Construção (+38.965 postos);

Indústria geral (+34.023 postos);

Agropecuária (+23.147 postos);

Comércio (-53.524 postos).

