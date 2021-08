Caixa começa depósitos de lucro do FGTS

Metrópoles - Os depósitos de lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaram. Na última terça-feira (17/8), o governo aprovou a distribuição de R$ 8,129 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2020. O montante representa 96% de R$ 8,467 bilhões registrados no ano passado.

De acordo com a Caixa Econômica, o processamento dos pagamentos é feito ao mesmo tempo nas bases de contas ativas e inativas. O banco ainda não revelou quantos beneficiários já receberam o valor, mas prazo final para os depósitos é 31 de agosto.

Os trabalhadores podem conferir se o valor está no extrato do FGTS, no site da Caixa Econômica, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente, nas agências bancárias da Caixa.

