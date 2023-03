Caixa e Banco do Brasil suspendem crédito consignado para aposentados e pensionistas

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil confirmaram nesta sexta-feira (17) a suspensão do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

Na quinta-feira (16), bancos privados já tinham sinalizado a paralisação das operações envolvendo o crédito consignado, em reação à redução dos juros da linha de crédito de 2,14% para 1,70% ao mês. Bancos justificaram que deixariam de ter rentabilidade com o novo teto.

O Banco do Brasil afirmou em nota que “realiza estudos de viabilidade técnica sobre as novas condições de operações de crédito aprovadas sobre o consignado no convênio com o INSS”, enquanto a Caixa disse que “suspendeu a oferta do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para avaliação”.

