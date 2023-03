Caixa tem lucro líquido de R$ 2,2 bi no 4° trimestre de 2023, queda de 31%

Apoie o 247

Reuters - A Caixa Econômica Federal registrou queda de 31,3% em seu lucro líquido no quarto trimestre de 2022 ante o mesmo período do ano anterior, informou o banco estatal nesta quarta-feira em comunicado.

O lucro líquido contábil da Caixa no período foi de 2,2 bilhões de reais de outubro ao fim de dezembro, contra 3,2 bilhões de reais um ano antes.

A taxa de inadimplência do banco estatal fechou o trimestre em 2,09%, maior do que o nível de 1,95% visto no final de 2021, movimento que acompanha os pares privados da Caixa diante da alta dos juros e dos níveis de inflação.

O banco encerrou o ano com carteira de crédito de 1 trilhão de reais, crescimento de 16,7% em 12 meses. Já a margem financeira alcançou 15,0 bilhões de reais no trimestre, alta de 30,3%, decorrente de receitas com operações de crédito e resultados com operações de títulos, valores mobiliários e derivativos, e aplicações interfinanceiras de liquidez, segundo a Caixa.

As receitas provenientes da carteira de crédito saltaram 48%, para 29,3 bilhões de reais, no quatro trimestre contra igual etapa de 2021, e as receitas com prestação de serviços subiram 2,3%, a 6,5 bilhões de reais.

A Caixa, porém, viu as despesas administrativas subirem 11% na mesma base, para 10,7 bilhões de reais, pelo aumento do número de funcionários em cerca de mil pessoas e reajustes de salários após acordo coletivo.

Além disso, a Caixa mencionou em comunicado à imprensa que "as despesas de captação foram impactadas pelo aumento da taxa de juros", sem detalhar.

Em 2022, a Caixa teve lucro líquido de 9,8 bilhões de reais, redução de 43,4% em relação a 2021.

