Câmara aprova projeto do PT que dá 50% de desconto no gás de cozinha a famílias pobres

Botijão, em algumas regiões, chega a custar mais de R$100 e, em meio à inércia do governo Bolsonaro, pessoas já vêm sofrendo queimaduras e acidentes fatais ao cozinhar com lenha ou álcool edit

Revista Fórum - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (29), o Projeto de Lei (PL) 1374/21, que institui o Vale Gás – um desconto destinado a famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de cozinha. Apenas a liderança do governo e o partido Novo orientaram contra a iniciativa.

A proposta, de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), subscrita por toda a bancada petista e relatada por Christino Aureo (PP-RJ), cria um subsídio mensal pago pelo governo de 50% na compra de botijões por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus integrantes pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também ficou definido que o benefício será concedido preferencialmente às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

