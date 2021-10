Câmara dos EUA aprova elevação temporária do teto da dívida

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (12) um projeto de lei que eleva temporariamente o limite de endividamento do governo americano para US$ 28,9 trilhões. A proposta já foi aprovada pelo Senado e segue para sanção do presidente, Joe Biden.

A medida só vale até dezembro e vem em meio à crise fiscal nos EUA. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reforçou na semana passada que um calote seria “catastrófico” para o país.

A votação do teto da dívida cobrirá gastos já aprovados pelo Congresso, inclusive durante a Presidência de Donald Trump, que terminou há nove meses. (Com informações do Globo).

