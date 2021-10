Caminhoneiros ameaçam parar em todo Brasil, contra a política de preços implantada no golpe de 2016 e mantida por Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "Grupos de caminhoneiros prometeram hoje, após reunião no Rio de Janeiro, uma nova paralisação a partir de 1º de novembro caso suas reivindicações não sejam atendidas pelo governo Bolsonaro, entre elas a queda do preço do diesel. No encontro, associações de motoristas decidiram declarar 'estado de greve' de 15 dias", informam os jornalistas José Dacau e Lucas Borges Teixeira, em reportagem publicada no Uol.

"Além da reivindicação da diminuição do preço do diesel, os caminhoneiros reivindicam também a 'defesa da constitucionalidade do Piso Mínimo de Frete' e o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao INSS", prosseguem.

Os preços altíssimos dos combustíveis são consequência do golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como motivação essencial transferir a renda do petróleo brasileiro da sociedade nacional para acionistas privados da estatal. Tal política produziu a greve dos caminhoneiros, em 2017, e sucessivas crises econômicas no Brasil, mas Jair Bolsonaro, que é consequência do golpe, não tem coragem para enfrentar o problema.

