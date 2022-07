Caminhoneiros receberão R$ 2.000 de auxílio no dia 9 de agosto

As parcelas referentes aos meses de julho e agosto serão pagas no dia 9 de agosto, informou o Ministério do Trabalho e Previdência edit

Apoie o 247

ICL

247 - As duas primeiras parcelas do 'Auxílio Caminhoneiro' (o equivalente a R$ 2000) serão pagas no dia 9 de agosto, anunciou o Ministério do Trabalho e Previdência nesta segunda-feira, 25.

As parcelas são referentes aos meses de julho e agosto. O pagamento das demais quatro parcelas do auxílio será realizado em 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.

O governo federal estima que o 'Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga' alcance cerca de 900 mil caminhoneiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O auxílio faz parte da PEC Eleitoral, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Por meio dela, serão liberados R$ 41,25 bilhões até o fim do ano, fora do teto de gastos e em pleno ano eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE