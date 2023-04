Campos Neto anuncia viagem de 12 dias ao exterior em meio a crise orçamentária

Presidente do Banco Central participará de três eventos internacionais em diferentes cidades: Washington e Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, no Reino Unido edit

247 - Entre os dias 10 e 22 de abril, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficará ausente do Brasil por 12 dias, enquanto o país enfrenta críticas do ex-presidente Lula e de membros do PT em relação à elevada taxa de juros .

De acordo com reportagem do Metrópoles, durante esse intervalo, Campos Neto comparecerá a três eventos internacionais em cidades distintas, incluindo Washington e Nova York nos Estados Unidos, e Londres no Reino Unido.

O presidente do Banco Central foi convidado a participar do evento “Spring Meetings” em Washington, organizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial.

Ainda na capital dos Estados Unidos, o executivo brasileiro participará das reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20 e dos BRICS.

Na sequência, Campos Neto irá a Nova York, onde fará uma palestra na Columbia University. Finalmente, ele viajará para Londres para participar do evento do Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

