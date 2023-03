Carne de primeira volta com mais frequência ao prato da população em Campo Grande

Na capital do Mato Grosso do Sul, o preço da carne registrou queda acima da retração média nacional nos valores do alimento edit

247 - Números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Campo Grande mostraram que o preço da carne diminuiu 2,29% em fevereiro. O preço da capa de filé caiu 4,17%, do músculo, 3,13%, do acém, 2,34% e do patinho, 2,02%. Outros cortes também registraram redução no custo para o consumidor - o preço da costela caiu 1,96%, do contrafilé, 1,39%, e do alcatra, 1,05%.

Gerente da Casa de Carne Neiger em Campo Grande, Geraldo Clemente afirmou que no estabelecimento o preço da carne caiu 20% se comparado ao preço há 6 meses. "Vendia a 85 reais, hoje está 64,90. O mercado está meio quieto, aumentaram os comércios de carne, hoje qualquer conveniência vende carne”, comentou em entrevista ao site Campo Grande News.

No Brasil, a carne, de um modo geral, registrou valores 1,22% menores em fevereiro. O preço da picanha, especificamente, teve retração de 2,63%, o que foi motivo de comemoração entre internautas.

