Carne vira artigo de luxo no Brasil de Bolsonaro

Da Jacobin Brasil – O Brasil se encaminha para eleições presidenciais em outubro — e para o Partido dos Trabalhadores (PT), que vem liderando as pesquisas contra o incumbente de extrema direita Jair Bolsonaro, o preço dos alimentos está no topo da agenda. Nas últimas semanas, houve uma enxurrada de vídeos nas redes sociais publicados por simpatizantes do PT levando seus protestos até supermercados e colando etiquetas nas prateleiras mostrando como eram mais baratos os produtos na época do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

Estas ações se inspiraram em um chocante relatório recentemente publicado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENNSAN). Ele aponta a triste realidade de 125,2 milhões de brasileiros, ou 58,7% da população, que vivem atualmente sob algum nível de insegurança alimentar. A força deste relatório reverberou em toda a mídia do país e muitas manchetes estamparam o número 33,1 milhões, o total de pessoas que sentem fome diariamente.

A dieta típica do brasileiro consiste em arroz, feijão, vegetais e alguma forma de carne, normalmente carne bovina, suína, frango ou peixe. O aumento do custo da carne bovina tem sido especialmente devastador — cresceu três vezes mais rápido que a taxa básica de inflação em 2021. Isto forçou a população como um todo a restringir o consumo no país que é o maior exportador do mundo de frangos e carne bovina e o quarto maior em exportações de suínos (leia a íntegra na Jacobin) .

