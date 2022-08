Carrefour rebate Paulo Guedes, que disse 'foda-se a França'

Grupo francês é o maior empregador do Brasil, com 150 mil postos de trabalho edit

Apoie o 247

ICL

247 – O executivo Stéphane Maquaire, presidente do Carrefour, grupo francês que emprega 150 mil pessoas no Brasil, rebateu Paulo Guedes, que disse que iria ligar o botão do "foda-se" para a França, país que, segundo ele, teria se tornado irrelevante. "Estamos aqui há 47 anos e uma frase não vai mudar tudo", disse Maquaire

“Com a relevância que temos, não podemos fazer qualquer coisa porque uma pessoa disse algo”, disse ele à jornalista Marcia de Chiara , do Estado de S. Paulo. "Depois da compra do Grupo Big, em março de 2021, por R$ 7,5 bilhões, o Carrefour se tornou o maior empregador privado do País. Tem 150 mil funcionários, mais do que na França, quase um quarto do varejo nacional de alimentos e mais de mil pontos de venda", acrescentou a jornalista.

“Vamos seguir atendendo os nossos clientes qualquer que seja a decisão do povo brasileiro”, disse ainda o executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.