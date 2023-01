Caso Americanas: Bradesco e Itaú contestam carta de Lemann, Sicupira e Telles e apontam 'práticas irregulares' do trio

Apoie o 247

247 - A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras é única e exclusiva das Americanas, alegam os bancos Bradesco e Itaú, que decidiram nesta terça-feira (24) contestar publicamente a carta divulgada pelos acionistas de referência da varejista, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

As instituições financeiras credoras dizem ainda que "práticas irregulares" foram cometidas pela Americanas no contexto do rombo de R$ 20 bilhões identificado nas contas da varejista.

"Não compactuamos com alegações que buscam criar narrativas para atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis irregulares da empresa e, assim, desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números das demonstrações financeiras e as responsabilidades dos seus dirigentes sobre tal fato”, diz o Bradesco.

Por sua vez, o Itaú ressaltou que bancos ou outros credores não têm nenhuma influência sobre a elaboração das demonstrações financeiras de uma outra empresa.

Na carta, o trio da 3G Capital alegou que o balanço da Americanas contava com a auditoria da PwC, e que a consultoria fez uso regular de cartas de circularização, utilizadas para confirmar as informações contábeis da varejista com fontes externas, incluindo os bancos que mantinham operações com a empresa. (Com informações do Valor Econômico).

