Centauro compra a Nike no Brasil e terá distribuição exclusiva da marca

A varejista Centauro, controlada pelo grupo SBF, comprou a representação brasileira da Nike no Brasil e torna-se distribuidora exclusiva dos produtos Nike no País por dez anos edit

Por Infomoney

SÃO PAULO – O grupo SBF, controlador da Centauro (CNTO3) anunciou nesta quinta-feira (6) o início de uma parceria estratégica com a marca de artigos esportivos Nike, tornando-se distribuidora exclusiva de seus produtos no Brasil pelo período inicial de dez anos.

As ações da varejista disparam mais de 10% nesta manhã. O Ibovespa sobe 0,72% às 10h45.

Por R$ 900 milhões, sujeitos a ajuste, a Centauro se compromete a adquirir a totalidade e de quotas representativas do capital social da Nike no Brasil, o que exclui direitos sobre propriedade intelectual, mas inclui capital de giro, estoque e “determinados ativos fiscais”, de acordo com comunicado ao mercado.

A Nike do Brasil teve receita operacional líquida de aproximadamente R$ 2 bilhões no exercício encerrado em 31 de maio de 2019. A transação de R$ 900 milhões será financiada, em parte, por financiamento contratado pelo Santander, Itaú e Bradesco. Outra parcela será desembolsada pelo próprio SBF.

Pelo acordo, a Centauro poderá operadora direta e exclusiva do canal de vendas eletrônico nike.com.br por dez anos e, por cinco anos renováveis, poderá abrir lojas físicas monobrand. Há 24 lojas Nike Factory espalhadas pelo país atualmente.

O acordo ainda está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a condições de fechamento dos ativos a serem adquiridos.

Para a marca americana, trata-se de parte da estratégia de expansão na América Latina. No Chile e Uruguai, um acordo similar foi celebrado com o Grupo Axo.

“A Nike detém negócios de distribuição bem-sucedidos ao redor do mundo e expandir o modelo para o resto da América do Sul ajudará a gerar crescimento sustentável e lucrativo”, disse o presidente da Nike Elliott Hill.