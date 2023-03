Centrais Sindicais farão ato contra juros altos na terça-feira (21)

Apoie o 247

247 - As Centrais Sindicais farão um ato contra juros altos na próxima terça-feira (21), em frente ao Banco Central em São Paulo. Os sindicalistas irão, durante a manifestação, assar e distribuir centenas de quilos de sardinha.

“A intenção é mostrar que os juros altos engordam os tubarões rentistas, enquanto para o povo, só sobra sardinha”, explica o presidente da Força Sindical, Miguel Torres.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva aponta que os juros abusivos praticados no país, de modo independente pelo Banco Central, têm sido um impedimento à retomada da economia. A taxa básica de juros, Taxa Selic, está atualmente em 13,75%.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central será nos dias 21 e 22 de março, e a expectativa do governo é que haja o anúncio de redução da Selic.

