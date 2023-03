CEO do banco de investimentos BR Partners, Ricardo Lacerda pede corte nos juros

"Há uma clara deterioração do crédito e isso vai forçar o BC a cortar os juros mais rápido do que o mercado espera", disse o banqueiro edit

247 - Fundador e CEO do "Banco de Investimento Independente" BR Partners, Ricardo Lacerdo é mais um banqueiro que vem a público pedir um corte na taxa básica de juros, a Selic, mantida pelo Banco Central (BC) atualmente em 13,75% ao ano.

"Há uma clara deterioração do crédito e isso vai forçar o BC a cortar os juros mais rápido do que o mercado espera", afirmou Lacerda ao Brazil Journal. Ele vê como normal a pressão do presidente Lula (PT) para tentar reduzir a taxa abusiva de juros: "o presidente da Reública tem o direito de expressar a opinião dele".

"Uma coisa que tem me preocupado muito recentemente é a questão do crédito. A gente vê uma clara deterioração do crédito de pessoas físicas e agora estamos vendo uma deterioração acelerada do crédito corporativo, e acho que isso vai acabar forçando o Banco Central a reduzir os juros mais rapidamente do que o mercado está esperando. Obviamente que a gente ainda tem os obstáculos da questão fiscal, acho que o Banco Central está esperando uma sinalização fiscal mais positiva por parte do governo. Espero que isso venha, espero que a gente possa engajar a sociedade em um discurso de reforma tributária, que é o que vai fazer uma grande diferença", afirmou Lacerda.

