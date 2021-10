Cervejas da Ambev, como Brahma e Skol, ficam mais caras

Apoie o 247

247 - A Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Stella Artois e Corona, anunciou que suas cervejas ficarão mais caras em bares, supermercados, restaurantes e lojas de conveniência do país. "A Ambev faz, periodicamente, ajustes nos preços de seus produtos. As mudanças variam de acordo com regiões, marca, canal de venda e embalagem", informou a empresa. As informações foram publicadas pelo portal Uol.

De acordo com o presidente da entidade, Paulo Solmucci, a empresa não disse o quanto será o aumento médio, mas a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) afirmou que os clientes deverão observar alta de 10% em São Paulo e de 7% no Rio de Janeiro. Em outros estados a variação pode ficar entre 6% e 8%.

O dirigente afirmou que outras empresas também devem subir o preço da cerveja. "Há uma referência de preços no mercado ditada pela Ambev. Quando ela aumenta, as concorrentes acompanham a decisão", complementou.

"O setor [de restaurantes] está hiperpressionado por aumento de custos na luz, no aluguel, nos alimentos, no combustível, que afeta o delivery, por exemplo. Não suporta novo aumento sem repassar para o consumidor. É o que acreditamos que vai acontecer instantaneamente", disse.

