Cesta básica acumula alta de 6,41% no ano

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros (INC) caiu 2,33% em agosto na comparação com julho deste ano. O índice recuou 1,78% em relação a agosto do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) nesta quinta-feira (14).

Os preços, por sua vez, seguem em tendência de aumento. A Cesta Abrasmercado, que abrange 35 produtos de largo consumo nos supermercados, registrou alta de 1,07% em agosto e alta acumulada de 6,41% no ano.

Apesar dos dados negativos, a Abras projeta crescimento de 4,5% do setor no ano.

PUBLICIDADE

"Em momentos de inflação e alta do dólar é importante o consumidor fazer pesquisa", disse o vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan. (Com informações do jornal O Tempo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE