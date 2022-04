Chefe do JPMorgan alerta para riscos da economia dos EUA

Apoie o 247

ICL

RT - A combinação de inflação, conflito na Ucrânia e sanções à Rússia pode "aumentar drasticamente os riscos à frente" para os Estados Unidos, disse o presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, em sua carta anual aos acionistas na segunda-feira. Ele alertou para consequências imprevisíveis para a economia do país.

De acordo com Dimon, a eclosão do conflito na Europa mudou as coisas, agitando os mercados, realinhando alianças e reestruturando os padrões de comércio global. Isso apresenta riscos e oportunidades para os EUA e outros países, escreveu ele.

“A guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, no mínimo, vão desacelerar a economia global – e pode facilmente piorar”, disse Dimon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do maior banco norte-americano apontou a incerteza sobre como o conflito terminará e seu impacto nas cadeias de suprimentos, especialmente para aquelas que envolvem o fornecimento de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitas outras sanções poderiam ser adicionadas – o que poderia aumentar de forma dramática e imprevisível seu efeito. Juntamente com a imprevisibilidade da própria guerra e a incerteza em torno das cadeias globais de fornecimento de commodities, isso cria uma situação potencialmente explosiva”, disse Dimon. “Falo mais tarde sobre a natureza precária do fornecimento global de energia, mas por enquanto, simplesmente, esse fornecimento é fácil de interromper.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O banqueiro acrescentou que o JPMorgan não está preocupado com sua exposição direta à Rússia, embora possa “ainda perder cerca de US$ 1 bilhão ao longo do tempo”.

Enquanto isso, outro banco de Wall Street, o Goldman Sachs, alertou no mês passado que os Estados Unidos provavelmente entrariam em recessão se os preços do petróleo continuassem subindo em meio às sanções da Rússia e à falta de fontes alternativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O forte aumento nos preços da gasolina nos EUA já atingiu a confiança do consumidor, levantando preocupações de uma retração dos gastos. O presidente Joe Biden afirmou que Moscou é inteiramente culpada pelo aumento dos preços da gasolina nos EUA, admitindo que ele não poderá fazer muito sobre a inflação descontrolada na bomba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE