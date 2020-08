China começa a testar yuan digital e pode acabar com dinheiro em espécie em 2021

Sputnik – A China informou nesta sexta-feira (14) que vai começar a testar a nova moeda digital como projeto-piloto em algumas cidades, relata a agência Reuters citando o Ministério do Comércio do país.

Os testes serão realizados em cidades da Região Metropolitana de Jingjinji, norte do país, que abarca Pequim, a área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau, ao redor do delta do rio das Pérolas, e algumas cidades no centro-oeste da China.

Em maio, o governo chinês afirmou que o yuan digital poderia estar disponível já em 2021, em preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.

No início de agosto, Pequim revelou que os maiores bancos estatais do país estavam realizando testes de um aplicativo de carteira digital em preparação para o lançamento de um yuan digital, que substituiria a moeda em espécie.

O projeto da nova moeda digital começou em 2014, com Pequim reprimindo o uso de todas as criptomoedas, como o bitcoin. O comércio de criptomoedas foi interrompido no país desde 2017, em conformidade com a regulamentação sobre fraude e lavagem de dinheiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.