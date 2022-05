China continua sendo destino favorito de investimentos estrangeiros

Nos primeiros quatro meses deste ano, o investimento estrangeiro na China foi de 478.61 bilhões de yuans, uma alta de 20,5% em comparação com o mesmo período do ano passado edit

Rádio Internacional da China - Dados divulgados pelo Ministério do Comércio da China nesta quinta-feira, 12, mostram que nos primeiros quatro meses deste ano, o investimento estrangeiro na China foi de 478.61 bilhões de yuans, uma alta de 20,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do impacto interno e externo da pandemia e das incertezas no panorama internacional, a China continua sendo um dos destinos favoritos para o capital estrangeiro.

Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha foram os três países com maior crescimento de investimento na China, os quais tiveram respectivamente uma alta de 76,3%, 53,2% e 80,4%. No que diz respeito a setores, a indústria de alta tecnologia registrou uma alta de 45,6% no uso de investimento, sendo 25,1 pontos percentuais superiores ao nível médio.

É de ressaltar que nos primeiros quatro meses, a China conseguiu firmar 185 grandes projetos com um investimento acima de US$ 100 milhões, o que equivale a 1,5 grande projeto por dia.

Nos últimos dois anos, o investimento transnacional em nível global registrou grandes vicissitudes devido à pandemia e à alteração das estruturas das cadeias de produção e de oferta. Nesse contexto, a China conseguiu manter a tendência de crescimento do investimento estrangeiro. Desde 2017, o país tem se posicionado por quatro anos consecutivos na segunda posição no ranking mundial do uso de investimento estrangeiro. Em 2021, a China bateu recorde ao usar um trilhão de yuans de investimento estrangeiro, registrando um aumento de 14,9% em comparação ao ano anterior.

A empresa de contabilidade e auditoria PwC atribuiu a alta do investimento estrangeiro na China ao bom desempenho da economia e do mercado chinês. No primeiro trimestre, o PIB chinês cresceu 4,8%. Apesar dos diversos desafios, a economia mantém um desenvolvimento estável. Ao mesmo tempo, o mercado gigante chinês reforça a confiança dos investidores estrangeiros. Em 8 de maio, a multinacional francesa de cosméticos L'Oréal declarou o estabelecimento da sua primeira empresa de investimento na China.

A porta da China se abriu para nunca mais fechar, e se abrirá cada vez mais. Eis o compromisso dos chineses para o mundo. Com a implementação do tratado da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, sigla em inglês), o país terá um maior grau de abertura nos setores de serviços e de investimento, dando mais oportunidades às empresas estrangeiras.

