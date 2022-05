China convoca grupo dos Brics a 'iniciar processo de expansão' visando crescimento do grupo

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quinta-feira (19), durante uma videoconferência entre os ministros das Relações Exteriores dos cinco países do Brics e vários terceiros estados, o ministro do MRE chinês, Wang Yi, enfatizou a necessidade do bloco de "demonstrar ainda mais abertura e inclusão".

“A solidariedade e a cooperação com os países emergentes e em desenvolvimento é uma excelente tradição dos países do BRICS, e é também um caminho inevitável para o desenvolvimento e crescimento do mecanismo do bloco”, disse o ministro chinês.

Para alcançar esses objetivos, Wang pediu para se "fazer bom uso do modelo BRICS+, explorando o desenvolvimento da cooperação em níveis mais altos, em um campo mais amplo e em maior escala, promovendo a normalização e institucionalização das atividades do bloco e estabelecendo associações mais amplas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O lado chinês propõe iniciar o processo de expansão do BRICS, discutir os padrões e procedimentos dessa expansão e formar gradualmente um consenso. Isso ajudará a demonstrar a abertura e inclusão dos países do BRICS, atender às expectativas dos países de mercado emergente e aqueles em desenvolvimento, e aumentará a representatividade e influência dos estados membros do Brics, fazendo maiores contribuições para a paz e o desenvolvimento mundial", disse o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reunião de hoje (19) foi composta por duas partes: na primeira, os chanceleres do Brics discutiram temas como a recuperação econômica, a estabilidade internacional e o conflito na Ucrânia. Na segunda parte, juntaram-se os chanceleres da Arábia Saudita, Argentina, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Nigéria, Senegal e Tailândia, segundo o Itamaraty.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira passada (12), a China convidou a Argentina a participar da cúpula de hoje (19). Buenos Aires aceitou o convite e enfatizou, através de sua chancelaria, que o chamado é "sumamente importante", sobretudo em vista do antigo interesse da Argentina de ingressar no Brics, conforme noticiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE