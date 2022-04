China diz que o SWIFT, 'ferramenta de sanções', não é impossível de ser substituído

Ex-presidente do Banco Popular chinês, Zhou Xiaochuan afirmou que o SWIFT é uma plataforma de mensagens, e não um sistema de pagamento internacional edit

Agência Sputnik - O sistema de transações interbancárias SWIFT não é insubstituível, apesar de seu substituto requerer uma grande planificação, devido à eficácia e escala do mercado dessa plataforma, afirmou no sábado (16) Zhou Xiaochuan, ex-presidente do Banco Popular da China, citado pelo jornal Global Times.

Zhao disse em um fórum financeiro em Pequim que é possível em teoria realizar pagamentos transfronteiriços do comércio mundial sem o SWIFT, pois é uma plataforma de mensagens, e não um sistema de pagamento internacional. Ela gera muitas comunicações antes de o pagamento ser executado, e os pagamentos e liquidações passam pelos sistemas de cada país, explicou ele.

Se o sistema interbancário for usado amplamente como "ferramenta para sanções" pelo Ocidente, aponta, "outros certamente encontrarão outros canais de mensagens para continuar o comércio".

Liu Liange, presidente do Banco da China, concorda, advertindo que o uso do SWIFT como arma "nuclear financeira" para sancionar a Rússia deveria ser uma chamada de despertar para o desenvolvimento financeiro de Pequim.

"Precisamos estar preparados", aproveitando a economia digital e a segurança comercial, comentou. De acordo com Zhao Xiaochuan, se os sistemas de pagamento e de mensagens financeiras entrarem em um modo de vida da "Guerra Fria", todos ficarão afetados.

"Já o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços [CIPS, na sigla em inglês] da China está desenhado para pagamentos transfronteiriços envolvendo o yuan, o que o torna o sistema de pagamento transfronteiriço, liquidação e compensação da moeda chinesa. Claro, ele também pode ser usado por algumas outras moedas principais, mas até agora não há muitas que a estejam usando", explicou Zhou.

O número de transações do CIPS atingiu 3,3 milhões em 2021, notou o Global Times, mais 50% que em 2020. Enquanto isso, o valor de todas as transações atingiu 80 trilhões de yuans (R$ 59,04 trilhões), mais 75% que no ano anterior. Em comparação, o SWIFT anunciou que foram registrados 42 milhões de pagamentos e transações de títulos por dia em 2021.

