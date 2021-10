China encosta nos EUA em número de bilionários e deve ultrapassar a partir de 2030

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A China teve um crescimento de 53% na quantidade de bilionários, ao passar de 456 em 2020 para 698 em 2021, de acordo com dados divulgados pela Forbes recentemente. O país asiático continua atrás apenas dos Estados Unidos, que apresentou alta de 18%, ao registrar 724 bilionários este ano, sendo 110 a mais do que no ano passado. A diferença entre as duas superpotências vem caindo ano a ano e, em 2021, Nova York perdeu o posto de cidade com mais bilionários para Pequim.

Para esclarecimento sobre a base de comparação entre o número de bilionários dos dois países, uma reportagem da BBC News do dia 8 de abril já apontava quase 700 bilionários chineses. Os dados também foram destacados esta terça-feira (5), em matéria do Valor Investe, com relatos do professor de economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Joelson Sampaio, que falou sobre a possibilidade de os chineses ultrapassem os norte-americanos em números de bilionários.

"Vai levar um tempo ainda, mas tem essa chance. Não diria no curto prazo porque em termos de Produto Interno Bruto (PIB), os EUA ainda têm uma vantagem considerável, então leva um certo tempo para compensar essa diferença. Algumas projeções apontam que, se o cenário não mudar, isso deve acontecer [a economia chinesa ultrapassar a americana] em 2030", complementou.

Atualmente, os EUA têm um PIB de US$ 22,4 trilhões e a China, US$ 16,1 trilhões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

