China quer impulsionar investimentos em portos e ferrovias do Brasil, diz Itamaraty

Sputnik - Brasil e China estão interessados em impulsionar o investimento em ferrovias e portos brasileiros, informou um comunicado conjunto emitido pelos dois países após o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva , reunir-se com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta sexta-feira (14), em Pequim.

"Ambas as partes reconheceram o alto potencial de investimento e cooperação entre os dois países na área de infraestrutura de transporte, incluindo ferrovias, e confirmaram que o desenvolvimento econômico e social sustentável contínuo depende de uma infraestrutura de transporte eficiente", disse o comunicado publicado no site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Lula e Xi também expressaram o desejo mútuo de aprofundar o investimento e a cooperação entre os dois países no que diz respeito aos portos, em particular, no desenvolvimento de infraestrutura e melhoria das operações portuárias.

Além disso, a China e o Brasil concordaram em incentivar as empresas chinesas e brasileiras a fazer investimentos recíprocos, especificamente, em infraestrutura, logística, energia, agricultura, mineração e indústria de alta tecnologia.

