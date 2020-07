China suspende importações de dois frigoríficos ligados a JBS e BRF

As restrições fazem parte de protocolos de cuidados contra a disseminação do coronavírus edit

247 - A China suspendeu importações de carne suína de mais dois frigoríficos do Brasil, desta vez ligados à JBS e BRF, de acordo com o jornal Estado de S. Paulo.

A medida tem relação com cuidados para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo a autoridade aduaneira chinesa.

As duas unidades alvo da medida são do Rio Grande do Sul, uma da BRF em Lajeado e de outra da JBS em Três Passos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.