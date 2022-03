Clientes do Itaú apontam depósitos e saques não identificados nas contas

O assunto está entre os mais mais comentados do Twitter edit

247 - Clientes do Itaú têm relatado nas redes sociais problemas em seus extratos bancários na manhã desta quinta-feira (3). O assunto está entre os mais comentados do Twitter. A reportagem é do portal UOL.

Usuários do banco dizem que estão sem saldo na conta e outros afirmam que foram feitos saques não identificados. Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado e pagamentos feitos que retornaram às contas dos clientes.Clientes do Itaú têm relatado nas redes sociais problemas em seus extratos bancários na manhã desta quinta-feira (3).

