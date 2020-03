Clube Militar convoca protestos contra o Congresso Nacional

Da revista Fórum – Em comunicado publicado nesta segunda-feira (9), o Clube Militar declarou apoio às manifestações do dia 15 de março, convocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com pautas contra o Legislativo e o Judiciário.

No texto, obtido pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, a instituição que representa ” a voz” dos militares da reserva afirma “hipotecar solidariedade aos movimentos cívicos (…) em inconteste apoio ao presidente que busca incrementar medidas saneadoras na nossa economia, bem como resgatar os valores nacionais, ultimamente vilipendiados”.

Em trecho, os militares fazem uma declaração explícita contra o Congresso Nacional: “Não podemos permitir que se estabeleça um parlamentarismo branco”.

