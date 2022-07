CNI fica em cima do muro e não assinará manifesto da Fiesp

Apoie o 247

247 - Em cima do muro, A CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirmou nesta sexta-feira (29) que dialoga com integrantes de todas as colorações partidárias e não assinará um manifesto de defesa ao sistema eleitoral brasileiro elaborado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

De acordo com reportagem do portal UOL, Com a abstenção, a entidade tem o objetivo de manter a neutralidade e evitar se posicionar politicamente. O texto da Fiesp será publicado em jornais de circulação nacional em 11 de agosto.

A manifestação da CNI ocorre após a publicação de outro ato, capitaneado por integrantes da Faculdade de Direito da USP.

"Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral", diz o documento endossado por mais de 300 mil pessoas, entre banqueiros, juristas e frentes sindicais.

