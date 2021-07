Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin se torna brasileiro mais rico do mundo

A fortuna do brasileiro é estimada em US$ 19,5 bilhões - ou R$ 99,22 bilhões, pela cotação atual. Ele tem 39 anos edit

247 - Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ultrapassou o investidor Jorge Paulo Lemann e se tornou nesta terça-feira, 6, o brasileiro mais rico do mundo, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes.

Saverin fundou o Facebook com Mark Zuckerberg, que foi seu colega de classe na universidade de Harvard. A fortuna do brasileiro é estimada em US$ 19,5 bilhões - ou R$ 99,22 bilhões, pela cotação atual. Ele tem 39 anos.

