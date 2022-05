Com Brasil de volta ao mapa da fome, Bolsonaro reclama do preço da picanha: 'está caro'

Apoie o 247

247 - Em meio ao avanço da inflação e do retorno do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas (ONU), Jair Bolsonaro culpou as medidas de isolamento social contra a Covid-19 pelos problemas e questionou os apoiadores sobre o preço da picanha. “A crise é no mundo todo. Aqui no Brasil está caro? Está. Mas alguns me acusam injustamente. No Brasil, quanto está o quilo da picanha? Menos da metade do preço que lá de fora. Está caro? Está caro”, disse.

“Vocês lembram do ‘fica em casa e a economia a gente vê depois?’ Quem mandou ficar em casa é que é o responsável por isso aí. Não só mandou, como vigiou, botou a polícia em cima, botou a guarda municipal…”, destacou o ocupante do Palácio do Planalto em referência às medidas adotadas por governadores e prefeitos no enfrentamento à Covid-19, de acordo com o Metrópoles.

O consumo de carne no país está em queda desde o ano passado, de acordo com um levantamento feito pela fornecedora independente de pesquisa de experiência do cliente e de dados e análises para empresas, Bare International. Segundo o estudo, cerca de 76% dos ouvidos estão consumindo proteínas de menor valor.

“O levantamento mostrou que a carne bovina foi trocada pelo frango por 57% das famílias e pelo ovo, por 19%. Em relação ao consumo de filé mignon, apenas 1% dos entrevistados disseram comer. Já acerca do consumo de picanha e salmão, nem 1% disseram consumir”, ressalta a reportagem.

A pesquisa, que ouviu 1.053 pessoas durante o mês de novembro, também aponta que os peixes, menos o salmão, são consumidos por 15% dos brasileiros, enquanto 14% estão comprando carne de segunda e outros 6% estão consumindo carne de porco.

