Com cara de pau sem precedentes, Guedes diz que Brasil é o país que mais cresce no mundo (vídeo)

247 - Ao lado de Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou colocar neste domingo (24) panos quentes a respeito de sua demissão da pasta, após a crise gerada pelo anúncio do programa Renda Brasil. Para isso, ele resolveu dizer que o “Brasil é o país que mais cresce no mundo”, mentindo descaradamente.

“O Brasil é o país que menos caiu e o país que mais cresce na média do mundo inteiro”, disse.

Veja:

Brasil é o país que mais cresce no mundo, segundo Guedes.



É verdade ese bilete.pic.twitter.com/Ve1RWc5ea5 — O Cafezinho ☕️🇧🇷 (@ocafezinho) October 24, 2021

O que Guedes não revelou é que o Brasil crescerá menos do que a América Latina e o Caribe de 2021 a 2023, segundo estimativas do Banco Mundial. Neste ano, o Brasil deverá crescer 5,3%, segundo as estimativas da instituição, enquanto a taxa média da região será de 6,3%.

As projeções do banco internacional indicam que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil subirá 1,7% em 2022 e 2,5% em 2023. No mesmo período, a taxa média das nações será de 2,8% e de 2,6%, respectivamente.

