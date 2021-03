Com controle da covid, China deve crescer 6% em 2021

Sputnik – O Produto Interno Bruto (PIB) da China crescerá 6% em 2021, enquanto a inflação ficará em torno de 3%, de acordo com o plano de desenvolvimento socioeconômico do país divulgado nesta sexta-feira (5).

"O PIB da China crescerá mais de 6%, O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em 2021 será de cerca de 3%", diz o documento. Além disso, "a proporção do déficit orçamentário em relação ao PIB deve ser de 3,2%, um pouco menor do que no ano passado."

Por sua vez, a taxa de desemprego urbano da China está prevista em 5,5% em 2021, e devem ser criados "mais de 11 milhões de empregos".

O documento acrescenta que em 2021 as autoridades chinesas pretendem contribuir para o crescimento sustentável das importações e exportações, aumentar o apoio ao crédito às pequenas e médias empresas que se dedicam ao comércio internacional e alargar as possibilidades de obtenção de créditos à exportação.

O país também pretende melhorar sua política de regulamentação de tarifas de importação e aumentar as importações de bens e serviços de qualidade.

O ritmo de crescimento do PIB da China se contraiu em 2020 para 2,3% ao ano, o menor dos últimos 40 anos. De acordo com o Bureau de Estatísticas da China, o PIB do país em termos anuais foi de 101,598 trilhões de yuans (cerca de US$ 15,67 trilhões, R$ 87,7 trilhões) em 2020.

Devido à pandemia do novo coronavírus, no primeiro trimestre do ano passado, o PIB chinês caiu 6,8%, um indicador negativo registrado pela primeira vez desde 1992. No segundo trimestre, foi observado um aumento de 3,2%, no terceiro, 4,9%, e no quarto, 6,5%.

Em 2019, a economia chinesa cresceu 6%, permanecendo como a segunda maior do mundo.

