Com deflação de 0,38% em maio, Brasil tem menor índice em 22 anos

Meta do governo federal para 2020 é de inflação de 4%, mas analistas de instituições financeiras estimam uma inflação de 1,53% no período edit

247 - A inflação do Brasil caiu 0,38% no mês de maio, após um recuo de 0,31% em abril, segundo informação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística desta quarta-feira (10). O levantamento é do portal G1.

"É o segundo mês consecutivo de queda nos preços e o menor índice desde agosto de 1998, quando ficou em -0,51%", informou o IBGE.

A meta do governo para 2020 é de inflação de 4%, considerando um intervalo de tolerância de 2,5% a 5,5%. Já os analistas de instituições financeiras reduziram a projeção de inflação para 1,53% em 2020, de acordo com o boletim Focus mais recente. Foi a 13ª redução consecutiva em meio à pandemia do novo coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.