Com fortuna de R$ 119 bilhões, banqueiro Joseph Safra se torna o homem mais rico do Brasil, diz Forbes

247 - O banqueiro Joseph Safra, dono do banco Safra, se tornou o homem mais rico do Brasil, segundo levantamento das maiores fortunas do Brasil, feito pela revista Forbes.

Joseph Safra tem uma fortuna estimada em R$ 119 bilhões e ultrapassou o empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da ABInbev e da 3G Capital, com patrimônio de R$ 91 bilhões.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a lista da Forbes Brasil deste ano traz 238 nomes, com fortunas originadas a partir de empreendimentos nos setores de bens de consumo, seguros, infraestrutura e logística, farmácias, aviação e transporte, educação e tecnologia, entre outros. São 33 nomes a mais em relação ao ranking do ano passado.

Confira quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes:

Joseph Safra (setor financeiro) - Patrimônio: R$ 119 bilhões Jorge Paulo Lemann (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 91 bilhões Eduardo Saverin (Investimentos/Internet) - Patrimônio: R$ 68 bilhões Marcel Telles (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 54 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 42,6 bilhões Alexandre Behring (Investimentos) - Patrimônio: R$ 34,3 bilhões André Esteves (Setor financeiro) - Patrimônio: R$ 24,9 bilhões Luiza Trajano (Varejo) - Patrimônio: R$ 24 bilhões Ilson Mateus (Varejo) - Patrimônio: R$ 20 bilhões Luciano Hang (Varejo) - Patrimônio: R$ 18,7 bilhões

