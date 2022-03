Com inflação forte, 60% dos brasileiros optam por levar marmita ao trabalho

Apoie o 247

247 - O descontrole da inflação no Brasil levou 60% dos brasileiros a prepararem marmitas em casa para levarem ao trabalho, apesar da comodidade do delivery e dos restaurantes por quilo. Os dados são da pesquisa da consultoria Galunion, divulgada pelo g1 e realizada entre 11 a 17 de fevereiro deste ano.

A inflação em fevereiro de 2022 foi de 1,01%, a maior para o mês desde 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação sobre produtos de "alimentação e bebidas" foi pressionada pela alta dos alimentos para consumo no domicílio (1,65%), com destaque para itens como batata-inglesa (23,49%), cenoura (55,41%), hortaliças e verduras (15,42%) e frutas (3,55%).

De acordo com a especialista em inteligência de mercado na Galunion, Nathália Royo, há uma diferença de comportamento na alimentação no trabalho entre as classes A/B e C. “Enquanto a maior parte da classe C pretende reduzir os gastos com comida fora de casa nos próximos seis meses, na classe A, 49% dos consumidores pretendem manter os gastos atuais com alimentação preparada fora do lar".

