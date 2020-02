Com liquidação de ativos, Petrobras fecha 2019 com lucro recorde: R$ 40 bilhões

Com o auxílio da venda de ativos como gasodutos e a fatia na BR Distribuidora, a Petrobras terminou 2019 com lucro recorde de R$ 40,1 bilhões. Em 2019, a estatal acumulou a venda da TAG (Transportadora Associada de Gás) e de ações da BR Distribuidora edit

247 - Com o auxílio da venda de ativos como gasodutos e a fatia na BR Distribuidora, a Petrobras terminou 2019 com lucro recorde de R$ 40,1 bilhões. Em 2019, a estatal acumulou a venda da TAG (Transportadora Associada de Gás) e de ações da BR Distribuidora.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "somando todos os ativos vendidos, a receita com desinvestimentos no ano foi de US$ 16,3 bilhões (R$ 67,1 bilhões, ao dólar médio de venda usado pela empresa em seu balanço)."

A matéria ainda acrescenta que "no balanço, o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, disse que os desinvestimentos foram fundamentais para "ajudar a viabilizar o foco nos ativos em que somos o dono natural". Segundo ele, com os recursos, a companhia conseguiu investir em novas áreas exploratórias do pré-sal."