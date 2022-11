Com logística impactada por bloqueios bolsonaristas, Toyota suspende produção de veículos

Apoie o 247

ICL

247 - A Toyota anunciou que suspendeu temporariamente a produção nas unidades da empresa localizadas em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz em decorrência dos bloqueios e interdições nas rodovias promovidos por bolsonaristas que impactaram a logística de entrega de peças e o despacho dos veículos.

"A empresa está monitorando a situação a todo o momento para checar a viabilidade de voltar à operação no menor espaço de tempo possível. A unidade de São Bernardo do Campo permanece com suas atividades normais", disse a montadora por meio de um comunicado, de acordo com a CNN Brasil.

Ainda segundo a reportagem, “nesta terça (1), a empresa chegou a operar no 1º turno das fábricas, mas não conseguiu concluir o dia. A Toyota está fechada nesta quarta (2) por conta do feriado de Finados”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.