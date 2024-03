Com Lula e Haddad, PIB cresceu três vezes mais do que o previsto

Apoie o 247

247 – Com Lula e Haddad, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil experimentou um crescimento três vezes superior às projeções iniciais para o ano de 2023. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que a economia nacional atingiu a marca de R$ 10,9 trilhões ao término do ano, impulsionada principalmente pelo excepcional desempenho do agronegócio. O primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva viu um avanço significativo na atividade econômica, surpreendendo positivamente o mercado, segundo reportagem do Globo.

O setor agropecuário foi o grande destaque, registrando um crescimento expressivo de 15,1%. Essa performance excepcional, aliada ao aumento na extração de petróleo e gás natural, impulsionou as exportações, que cresceram 9,1%. O segmento de serviços também apresentou um desempenho sólido, com uma expansão de 2,4%, enquanto a indústria registrou um crescimento de 1,6%.

continua após o anúncio

Apesar dos resultados positivos ao longo do ano, o último trimestre mostrou estabilidade em relação ao período anterior, desafiando as expectativas de um pequeno crescimento. As projeções para o ano seguinte, 2024, sugerem um ritmo de crescimento mais moderado. O mercado de trabalho e os pagamentos de precatórios emergem como impulsionadores potenciais da atividade econômica, mesmo diante dos desafios enfrentados pela agropecuária devido às condições climáticas desfavoráveis.

