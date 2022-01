Com menos assinantes que o previsto, ações da Netflix desabam na bolsa de valores

Apoie o 247

Reuters - A Netflix ficou aquém das previsões de Wall Street para novos assinantes no fim de 2021 e apresentou uma previsão mais fraca do que o esperado para o início de 2022, já que os rivais aumentaram a competição na batalha por clientes.

O maior serviço de streaming do mundo adicionou 8,3 milhões de clientes de outubro a dezembro, quando lançou uma nova programação, incluindo os filmes "Red Notice" e "Don't Look Up" e uma nova temporada de "The Witcher". O total de assinantes globais da empresa atingiu 221,8 milhões.

Analistas do setor projetaram que a Netflix adicionaria 8,4 milhões de clientes, de acordo com dados da Refinitiv. As ações da Netflix caíram nas negociações do after market.

A Netflix elevou os preços na semana passada em seu maior mercado, Estados Unidos e Canadá, onde analistas dizem que o crescimento está estagnado, e agora busca expansão no exterior.

A empresa enfrentou uma montanha-russa durante a pandemia, com crescimento acentuado no início de 2020, quando as pessoas ficaram em casa e os cinemas foram fechados, seguido por uma desaceleração em 2021. A Netflix conquistou mais de 36 milhões de clientes em 2020 e 18,2 milhões em 2021.

Em 2022, espera-se que o crescimento de assinantes da Netflix se estabilize e volte ao ritmo registrado antes da pandemia, dizem analistas. A próxima programação da empresa inclui novas temporadas de "Ozark", "Bridgerton" e "Stranger Things" e um documentário de três partes sobre Kanye West.

Mas concorrentes, incluindo Walt Disney e AT&T HBO Max, estão investindo bilhões na criação de nova programação para seus serviços de streaming.

A Netflix registrou receita de 7,71 bilhões no quarto trimestre, em linha com estimativas de 7,71 bilhões.

