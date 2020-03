247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (5) que a cotação do dólar pode diminuir caso o governo adote as medidas corretas. Em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ele falou também que o valor do dólar pode diminuir com a continuidade da agenda de reformas de Jair Bolsonaro.

"É um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível (de R$ 5). Se eu fizer muita coisa certa, pode descer", disse. "(Com a as reformas), mais rápidos são retomados os investimentos, e o dólar acalma", completou.

O dólar atingiu nesta quinta a marca de R$ 4,66 e chegou a ser negociado nas casas de câmbio por R$ 5,00.