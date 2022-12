Com política de preços abusiva, Petrobrás paga dividendos de 58% ao ano

Apoie o 247

247 - Com uma política de preços abusiva, que em certo momento de 2022 levou o litro da gasolina para quase R$ 10, a Petrobrás foi o papel do Ibovespa (IBOV) que entregou os maiores proventos nos últimos 12 meses, segundo o Money Times.

"Segundo o levantamento da Economatica, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) tiveram dividend yield de 57,94% em 12 meses até terça-feira (6), enquanto as ordinárias, PETR3, entregaram 55,15% em proventos. Os papéis da estatal ocupam o terceiro lugar do ranking de pagadoras de dividendos favoritas de 20 analistas de mercado para o mês de dezembro", diz a reportagem.

Na prática, a Petrobrás suga a renda dos brasileiros por meio dos postos de combustíveis e repassa-a aos acionistas privados, em grande parte estrangeiros. A atual política de preços da estatal faz com que o preço de produtos derivados de petróleo no Brasil mudem conforme as variações do dólar no mercado internacional.

