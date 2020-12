Com prejuízo acumulado de US$ 10 bi em 2020, Petrobras promete pagar US$ 35 bi em dividendos

247 - A Petrobras prevê em seu plano de investimentos pagar US$ 35 bilhões em dividendos nos próximos cinco anos, esperando uma arrecadação do mesmo valor de venda de novos ativos no período.

Em outubro, a Petrobras comunicou um prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2020. O prejuízo acumulado neste ano é de US$ 10 bilhões.

"A Petrobras não vai ficar menor, vai ficar mais forte. Você pode ter muitos negócios e ser um gigante de pés de barros", defendeu o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobrás, senador Jean Paul Prates (PT-RN), alertou que a medida é grave e o plano de desinvestimentos da companhia petroleira atenta contra os interesses nacionais. “O principal objetivo da Petrobras é nacional. Não é internacional, não é privado, não é de pequeno acionista, nem de grande acionista, nem de mercado. É do Brasil. Estamos aqui defendendo um entendimento nacional que vem de décadas. Estamos aqui defendendo um histórico de atividades, de investimentos do Estado brasileiro e da iniciativa privada, através da Petrobrás. Um entendimento que começa com uma função clara e um objetivo: o suprimento nacional de petróleo e gás e seus derivados. Quando se muda esse objetivo é preciso consultar o povo brasileiro e isso não foi feito”.

O conhecimento liberta. Saiba mais