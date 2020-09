Com quase 13 milhões sem trabalho, Bolsonaro diz que Brasil dá exemplo de como manter empregos

Levantamento do IBGE mostra que o Brasil encerrou agosto com cerca de 12,9 milhões de desempregados, 2,9 milhões a mais que o registrado em maio. Bolsonaro, entretanto, diz que o Brasil foi um dos países mais eficientes na manutenção de vagas de trabalho, sem mostrar dados de outros países edit

247 - Jair Bolsonaro escreveu no Twitter nesta terça-feira (23) que o Brasil "é um dos países que melhor desempenho teve na manutenção de empregos e auxílio aos mais necessitados" durante a pandemia de Covid-19.

Ele ignora, porém, levantamento do IBGE divulgado nesta terça-feira que mostra que o Brasil encerrou agosto com cerca de 12,9 milhões de desempregados, 2,9 milhões a mais que o registrado no começo de maio, um aumento de 27,6% no período. Estudo da FGV indica ainda que os brasileiros tiveram uma queda de 20,1% em rendas durante a pandemia, baixando o valor de R$ 1.118 para R$ 893 mensais.

Bolsonaro também não divulgou dados de outros países para comprovar a "eficiência brasileira" na manutenção de empregos.

O governo Bolsonaro também não deixou claro ainda como pretende alavancar a economia com uma agenda baseada no entreguismo, no corte de gastos e investimentos.