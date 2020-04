Comerciantes querem transferir Dia das Mães para julho por causa da Covid-19

Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro querem mudar o Dia da Mães este ano do segundo domingo de maio para 12 de julho, por causa do coronavírus edit

247 - O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro e do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, Aldo Gonçalves, confirmou que já está em discussão o adiamento do Dia das Mães, no segundo domingo de maio, para 12 de julho, como foi noticiado pelo colunista Ancelmo Gois.

O consultor de varejo Luiz Antonio Cruz Secco aprova. "Seria como um Dia das Mães 2.0, em que as pessoas estariam muito ansiosas em celebrar junto à família. Mas, para isso acontecer, precisamos que órgãos de classe e lojas de departamento se unam para divulgar a ideia", continuou. O relato foi publicado no jornal O Globo.

A também tradicional festa do Santo Guerreiro não acontecerá no dia 23. As missas que celebram São Jorge foram suspensas, assim como encontros presenciais em terreiros de umbanda, que comemoram na mesma data Ogum.

O Brasil tem pelo menos 25,7 mil, com 1.557 mortes. O estado do Rio tem pelo menos 3,4 mil confirmações e 224 mortes. Entre os diagnosticados com a covid-19 nestá o governador Wilson Witzel.

A incerteza econômica causada pelo Covid-19 deve custar US$ 1 trilhão à economia global em 2020, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad).

