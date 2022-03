Comércio chinês com Rússia cresce 38,5% em dois meses

Apoie o 247

247, Nikkei Asia - O comércio chinês com a Rússia cresceu 38,5% no ano em janeiro e fevereiro, superando em muito o aumento de 15,9% de Pequim no comércio total no período, já que os dois países se aproximaram economicamente nos últimos meses. O volume de negócios em janeiro-fevereiro atingiu US$ 26,43 bilhões.

A China exporta principalmente máquinas e utensílios domésticos para a Rússia, enquanto importa principalmente petróleo bruto e outras formas de energia. Acredita-se que o comércio bilateral tenha crescido em parte devido ao aumento dos preços das commodities, bem como a maiores embarques de máquinas e outros produtos.



As exportações chinesas para a Rússia aumentaram 41,5% no ano no período de dois meses, enquanto as importações aumentaram 35,8%, informou a administração alfandegária da China na segunda-feira, 7.

O saldo positivo da Rússia em janeiro-fevereiro atingiu US$ 1,19 bilhão, um aumento de 26,3% ao ano.

“Apesar dos fatores externos cada vez mais complexos e imprevisíveis, a situação do comércio exterior da China ainda é estável. Isso se deve principalmente à flexibilidade da economia chinesa. Em geral, a longo prazo, a tendência positiva permanece inalterada”, disse o funcionário da alfândega chinesa Li Kuiwen, comentando os dados recém-divulgados.



Após os resultados positivos do ano passado, o presidente chinês Xi Jinping previu que o volume de negócios entre a Rússia e a China pode chegar em breve a US$ 250 bilhões. Especialistas dizem que esse valor pode ser alcançado em 2026. Entre as principais áreas que contribuirão para o crescimento do comércio entre os dois países, analistas listam as exportações russas de petróleo e gás, metais não ferrosos e produtos agrícolas. No mês passado, a China suspendeu todas as restrições às importações de trigo russo e agora está livre para comprar trigo de qualquer região russa.

